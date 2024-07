Resta ancora da definire il futuro di Filip Stankovic, portiere dell'Inter che nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Serie B alla Sampdoria

Resta ancora da definire il futuro di Filip Stankovic, portiere dell'Inter che nell'ultima stagione ha giocato in prestito in Serie B alla Sampdoria. Secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, continua il pressing sia del Nantes che del Venezia:

"Inter, il Nantes continua ad essere interessato a Filip Stanković così come il Venezia. Al momento non c’è accordo sulle condizioni del possibile trasferimento del portiere in Ligue 1, ma i dialoghi proseguono".