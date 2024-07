Oggi è sbarcato a Milano, ma sarà probabilmente venerdì il giorno in cui Mehdi Taremi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter

Secondo quanto riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, l'attaccante iraniano, che arriverà in nerazzurro a parametro zero dopo l'esperienza al Porto, nella giornata di venerdì sosterrà un aggiornamento delle visite mediche già sostenute in precedenza: