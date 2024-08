Romano conferma l’esclusiva di FCIN1908: Thiago Romano è dell’Inter. E sarà in prima squadra!

Thiago Romano in arrivo all’Inter, come anticipato ieri in esclusiva da FCIN1908.it: la conferma arriva da Fabrizio Romano

Alessandro Cosattini Redattore 8 agosto 2024 (modifica il 8 agosto 2024 | 16:27)

Thiago Romano in arrivo all’Inter, come anticipato ieri in esclusiva da FCIN1908.it. Lo conferma Fabrizio Romano: “L’Inter ha trovato l’accordo per acquistare il classe 2006 Thiago Romano dal Panathinaikos.

Il via libero è atteso lunedì per procedere poi con le visite mediche e la firma sul contratto, che sarà fino al giugno 2029. Il giocatore poi entrerà a far parte della prima squadra dell’Inter", ha specificato il giornalista. Dunque, Thiago Romano è pronto a far parte della rosa di Simone Inzaghi per la nuova stagione.