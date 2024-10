Torino, lungo stop per Zapata? C’è la pazza idea Balotelli: la situazione

L'infortunio accusato nella partita contro l'Inter potrebbe essere molto grave per Duvan Zapata. Il Torino, infatti, teme la rottura del legamento crociato. Nel caso in cui gli esami dovessero confermare le paure di queste ore, il club granata potrebbe essere costretto a tornare sul mercato. E, secondo quanto riferisce La Stampa, in casa Toro prende corpo la suggestione Balotelli:

"Zapata? In caso di lunga assenza ci sarà un ritorno sul mercato. Ora è aperto solo quello dei giocatori svincolati. Può il Toro aspettare tre mesi con tre sole punte (Sanabria, Adams e Karamoh) a disposizione? Molto difficile. Intermediari e agenti si sono già attivati per trovare una soluzione per il Toro: nella lista spicca il nome di Mario Balotelli, che da mesi si allena nella “sua” Brescia in attesa di una chiamata dalla Serie A dopo l’esperienza in Turchia intervallata dalla sfortunata stagione svizzera 2022/23 nel Sion.