Da Udine: pausa di riflessione con Deulofeu. Ora per Alexis Sanchez…

È notizia di ieri che Gerard Deulofeu nella prossima stagione non giocherà con l'Udinese. Il Gazzettino fa il punto della situazione dopo l'addio dello spagnolo e si sofferma sul possibile ritorno di Alexis Sanchez in Friuli: "Sostanzialmente, per farla semplice, le due parti si prendono una pausa di riflessione . Dopo più di un anno passato ai box, il 10 bianconero decide di mettersi in una sorta di stand-by, anche per rispetto della società che avrebbe potuto rescindere il contratto per giusta causa.

Non andrà a pesare sulle casse societarie e ciò permetterà all'Udinese di avere qualche margine di manovra in più sul mercato soprattutto per quanto riguarda il capitolo Sanchez. Ma non è una porta chiusa: si resta in contatto. Gerard continua il suo cammino, difficile, di riabilitazione, cullando il sogno di tornare in campo al “Bluenergy Stadium” per ripagare proprio l'Udinese della grande fiducia accordatagli. E, chissà, magari per tornare a esultare insieme. Nel frattempo, se lo vorrà, potrà allenarsi con i vecchi compagni al Centro Bruseschi", si legge.