L'esterno sinistro brasiliano, in nerazzurro nella stagione 2015/16, lascia l'Al-Nassr e torna a giocare in patria

Alex Telles torna in Brasile: l'ex esterno sinistro dell'Inter, in nerazzurro nella stagione 2015/16, lascia l'Al-Nassr e l'Arabia Saudita e approda al Botafogo, con cui ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2026.

Alex Telles, classe '92, arrivò a Milano in prestito nell'estate del 2015 proveniente dal Galtasaray, su richiesta del tecnico Roberto Mancini, ma non riuscì a lasciare il segno: 22 presenze complessive, 0 gol e un solo assist a referto. Al termine non fu confermato e venne rispedito in Turchia, prima di trasferirsi in Portogallo, al Porto, dove si impose al punto da guadagnarsi la chiamata del Brasile, con cui partecipò ai Mondiali del 2022.