UFFICIALE – Ex Inter, Pompetti rinnova: nuovo contratto fino al 2027

Nuovo contratto per l'ex calciatore nerazzurro, che prolunga con il club che milita nel campionato cadetto

Marco Pompetti rinnova con il Catanzaro. Il prodotto del settore giovanile dell’Inter ha firmato un nuovo contratto con il club calabrese, che milita in Serie B.

"US Catanzaro 1929 comunica il rinnovo del contratto del centrocampista Marco Pompetti, che prolunga la sua permanenza in giallorosso fino al 30 giugno 2027. Un accordo che conferma la volontà reciproca di continuare a lavorare insieme per raggiungere nuovi traguardi e consolidare il legame tra il giocatore e il club".