Nuova avventura per Samuele Longo dopo la rescissione con Milan Futuro: il centravanti si accasa all'Antequera, club della terza divisione spagnola. Ecco il comunicato: "L'Antequera Football Club ha raggiunto un accordo con l'attaccante italiano Samuele Longo per il suo inserimento fino alla fine della stagione più un altro facoltativo. Il 33enne attaccante, originario di Valdobbiadene (Italia), diventa il quinto acquisto del mercato invernale. Proveniente dal Milan Futuro, è riuscito a segnare due gol in questa stagione in Serie C con la squadra delle riserve rossonere.