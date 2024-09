UFFICIALE – Smalling dice addio alla Roma: il comunicato del club

La Roma in serata ha ufficializzato la cessione di Chris Smalling all'Al Fayha: ecco il comunicato e la formula dell'operazione

Arriva un'altra ufficialità in casa Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato la cessione di Chris Smalling all'Al Fayha , ecco il comunicato e la formula dell'operazione:

"L’AS Roma comunica di aver ceduto Chris Smalling all'Al Fayha, a titolo definitivo. Il difensore inglese, arrivato in giallorosso nell'estate del 2019, ha collezionato 155 presenze e 10 gol. Nella stagione 2021-22, ha contribuito al successo della squadra in Conference League. Il Club augura a Chris i migliori auguri per il suo futuro".