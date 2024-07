Vanheusden, si fa sotto il Mechelen: trattativa già iniziata e l’Inter…

Zinho Vanheusden potrebbe nuovamente lasciare l'Inter in questa finestra di mercato. A riferirlo è Sasha Tovalieri, giornalista ed esperto di calcio belga, secondo cui per il difensore nerazzurro, nell'ultima stagione allo Standard Liegi, si sarebbe fatto sotto il Mechelen.

"Esclusiva: il Mechelen è al lavoro per Zinho Vanheusden come sostituto di David Bates! Trattative in corso per convincere il difensore belga anche se Zinho ha altri club interessati a lui. L'Inter ha aperto al trasferimento in questa sessione di mercato".