Il Verona è pronto ad accogliere il nuovo allenatore. Oggi è arrivato l’addio ufficiale di Marco Baroni, è già pronto il sostituto: “Verona - Hellas Verona FC comunica l’interruzione consensuale del rapporto professionale con mister Marco Baroni. Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto il Club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”, si legge.

Come riportato da Sky Sport, “il nuovo Verona ripartirà da Paolo Zanetti. Dopo la fine del rapporto con Marco Baroni, che nelle prossime ore diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, la società gialloblù ha individuato il profilo ideale a cui a affidare la panchina. L’accordo tra le parti è in chiusura, con la firma tra le parti prevista tra oggi e domani, comunque entro le prossime 24 ore. Tra Zanetti e il Verona è stata raggiunta un’intesa per un contratto di 1 anno con opzione automatica di rinnovo per un’altra stagione in caso di raggiungimento della salvezza”, si legge.