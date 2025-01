"Il Napoli nelle ultime ore ha virato forte su Cesare Casadei del Chelsea, un passato da stella delle giovanili dell'Inter e oggi Nazionale U21. Casadei ha tutti i requisiti che sta cercando il Manna sul mercato: è giovane e quindi non occuperebbe posti in lista Serie A; ha struttura fisica per alternarsi ai titolarissimi Anguissa e McTominay; ha la personalità per non avvertire la pressione del Maradona. E ha un feeling non banale con il gol. Conte e il suo vice Stellini (soprattutto) lo hanno osservato diverse volte nel loro biennio interista. C'è del potenziale su cui lavorare: Scarpa d'oro e miglior giocatore del Mondiale U20 del 2023. Un colpo in stile Napoli, per aumentare il peso della mediana e le ambizioni per il futuro".