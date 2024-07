Da Venezia – Oggi le visite di Oristanio e dall’Inter arriva anche Stankovic: i dettagli

Due giocatori pronti a trasferirsi dall’Inter al Venezia: non solo Gaetano Oristanio, arriva anche Filip Stankovic

Due giocatori pronti a trasferirsi dall’Inter al Venezia. Secondo La Nuova Venezia, oltre a Gaetano Oristanio , anche Filip Stankovic è pronto a sbarcare alla corte di Eusebio Di Francesco per diventare il vice Joronen.

Oristanio arriva a titolo definitivo e senza recompra, i nerazzurri avranno solo una percentuale sulla futura rivendita. Firmerà un contratto di cinque anni, le visite mediche sono già fissate per oggi. E la dirigenza - assicura il quotidiano - è in chiusura anche per Stankovic