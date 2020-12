Mercato, Inter su Wijnaldum? Sky: “Nuova offerta Liverpool, ma lui riflette. E darà…”

E’ lunga la lista di top player che andranno in scadenza di contratto a giugno 2021 ed è presente un calciatore nei confronti del quale l’Inter ha già manifestato il proprio interesse: Georginio Wijnaldum. L’olandese è infatti un profilo molto gradito in casa nerazzurra, ma non è assolutamente scontato un suo addio al Liverpool. Al contrario, riporta Sky Sport, il club di Anfield sta provando a trattenere il giocatore: “Il Liverpool ha fatto una nuova offerta di contratto al Wijnaldum poche settimane fa. La proposta non è stata ancora accettata. Gini vuole riflettere. E per rispetto per il club, darà la priorità e comunicherà la sua decisione ai Reds prima di trattare con altri club come free agent”, scrive Fabrizio Romano.