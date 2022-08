Inter-Spezia, la comparazione quote di OddsChecker: c’è voglia di conferme

L'avvio è stato positivo per entrambe, ma nonostante gli obiettivi stagionali diversi c'è la voglia di riconfermarsi anche alla seconda giornata

Redazione1908

L'Inter cercherà fin da subito di allungare sulle rivali all'esordio stagionale a San Siro davanti al proprio pubblico, lo Spezia d'altro canto punta a trovare nel minor tempo possibile i punti utili nella corsa salvezza. Il calcio d'inizio è previsto sabato alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

GLI ULTIMI RISULTATI - Entrambe le formazioni sono riuscite a centrare il successo al debutto in campionato. L'Inter ha iniziato a Lecce, dove soltanto all'ultimo secondo ha segnato la rete decisiva con Dumfries per l'1-2 con cui si è concluso l'incontro del Via del Mare (gli altri gol sono state di Lukaku e Ceesay). Lo Spezia invece si è imposto al Picco contro l'Empoli: per avere la meglio dei toscani è bastato il timbro di Nzola.

I PRECEDENTI - Inter e Spezia si sono affrontate 8 volte in competizioni ufficiali, di cui 6 in Serie A e 2 in Coppa Italia. Il bilancio è del tutto positivo per i nerazzurri che non hanno mai perso contro i liguri, secondo quanto raccolto da OddsChecker: sette vittorie per l'Inter e un solo pareggio, che risale alla stagione 2020-21 quando lo Spezia fermò la cavalcata della squadra di Conte che alla fine vincerà comunque lo scudetto. Finì 1-1 in quella circostanza, con i gol di Farias e Perisic. Nella passata stagione non c'è stata storia per i bianconeri, che hanno perso sia all'andata (2-0 a San Siro, Gagliardini e Lautaro Martinez su rigore) che al ritorno (1-2 al Picco con i gol di Brozovic, Lautaro Martinez, Maggiore e Sanchez).

LE QUOTE - Secondo le valutazioni degli operatori non c'è storia: come rilevato da , l'Inter dovrebbe avere gioco facile. Infatti la vittoria della squadra di Simone Inzaghi arriva al massimo a 1.21 con LeoVegas (1.19 con Planetwin e Novibet), mentre sono molto più alte le quote per gli altri esiti. Il pareggio tocca 7.10 con Novibet e 7.00 con diversi bookmaker (Bet365, Goldbet, Snai, Better, LeoVegas, Planetwin), il successo dello Spezia invece è proposto a 14.50 da Goldbet e Better. Anche in virtù di una forte differenza di valori in campo, facilmente si potrebbero vedere più di due reti: l'Over 2.5 è a 1.37 per Goldbet e Better, l'Under 2.5 è a 3.20 con Bet365 e LeoVegas. Ben più equilibrate le quote sulla possibilità che entrambe le squadre vadano a segno. Il Gol si trova a 1.95 con Bet365 e Snai, il No Gol a 1.90 secondo Pokerstars e LeoVegas.