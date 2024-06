"La stagione si è appena conclusa nel migliore dei modi, con la conquista dello scudetto della seconda stella, con grandi celebrazioni da parte di tutti i tifosi interisti. Sono le basi da cui partire per la prossima stagione, tenendo conto che ci sono delle avversarie che proveranno a portarci via la leadership. In ogni caso, iniziamo questo nuovo anno con tanta energia, tanto entusiasmo e responsabilità per quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare. Un sogno? Quello di ripetersi in campionato, poi c'è sempre il sogno europeo sfumato a Istanbul. Dobbiamo ambire sempre ai massimi risultati".