"Un bel biglietto da visita per sfidare l'Italia? Sì dai, l'importante in queste partite è prendere minuti, soprattutto per chi ha giocato un po' meno. Fortunatamente per me sono arrivate due partite da 90', arrivo bello sereno per la prima. Tutti ci danno per ultimi ma siamo arrivati all'Europeo con tanto sudore, è la seconda volta nella nostra storia. Sicuramente entreremo in campo cercando di mettere in difficoltà le altre, abbiamo poche possibilità ma cercheremo di sfruttarle dando il cuore anche per i tifosi"