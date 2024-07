Piero Ausilio , direttore sportivo dell'Inter , è intervenuto a margine di un evento di beneficenza a Forte dei Marmi. Queste le sue parole sul mercato nerazzurro raccolte dal nostro inviato Daniele Vitiello: "E' il mercato che volevamo fare, abbiamo fatto con anticipo qualcosa che ci interessava come Taremi e Zielinski. Abbiamo colto l'opportunità del portiere: la squadra la vedo a posto così. Poi è arrivato l'infortunio di Buchanan, devi sapere reagire e pensare a qualcosa: nulla di grave, in 4 mesi dovrebbe recuperare. Noi comunque stiamo guardando se possiamo completare la rosa con qualcosa di intelligente.

De Vrij in Arabia?

Quando arrivano queste cose, sono notizie che a volte hanno fondamento, in questo caso al momento ancora no: è importante per noi, sta disputando un ottimo europeo, fa parte del progetto di questa stagione, viene da un'annata importante. E' un giocatore importante, si alterna con Acerbi: se poi arrivano situazioni che vuole prendere in considerazione, noi siamo qui ad ascoltare. Per noi è un giocatore della rosa e pensiamo ad una stagione con lui.