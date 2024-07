Bellinazzo: “Inter-Betsson Sport, accordo da 150 milioni. La verità sulla durata”

"L'Inter grazie all'accordo con Betsson Sport incasserà 150 milioni per i prossimi 5 anni. Una cifra molto alta per il calcio italiano per un main sponsor che non sia parte correlata. Ancora lontana però dai top club europei. Anche questo genere di gap va colmato. Per chiarire. La durata dell'accordo di sponsorizzazione Inter Betsson Sport è sostanzialmente di 5 anni. 4 anni più uno opzionale nel senso che il club potrà confermare o uscire dal contratto se dovesse trovare sponsorizzazione più alta", ha scritto su X.