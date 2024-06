Bento ha parlato dal ritiro del Brasile anche del suo futuro: il portiere, seguito anche dall'Inter, non vede l'ora di approdare in Europa

Bento ha parlato anche di futuro: "Sogno di giocare in Europa, ogni giocatore lo sogna e i migliori giocatori del mondo sono lì. Se ciò accadrà, sarà una cosa naturale. Se arriverà un’offerta penserò attentamente al mio futuro. È giocando che puoi guadagnare la convocazione in Nazionale e se andrò in Europa spero di continuare a giocare e a rappresentare la mia Nazionale. Festeggiare il compleanno in Nazionale è un bel regalo. Sto realizzando un sogno: essere qui, giocare la Copa América, sono felice. Certo sei lontano dalla famiglia, ma nel calcio è così e la gente è ormai abituata. Qui mi sono sentito accolto da tutti"