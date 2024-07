I nerazzurri cercano un difensore: lo spagnolo è svincolato, ma per una questione anagrafica non rispecchia i desideri della proprietà

Il prossimo obiettivo di mercato dell'Inter, come ammesso direttamente dal direttore sportivo Piero Ausilio, è un difensore, meglio ancora se mancino e in grado di giocare da braccetto sinistro. Caratteristiche che rispecchiano in tutto e per tutto Mario Hermoso, svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Atletico Madrid, ma negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Kim Min-jae, ex Napoli e reduce da una stagione non eccezionale con la maglia del Bayern Monaco.