Oggi Beppe Riso ha incontrato l'Inter in sede, in compagnia del Venezia, per definire l'affare Oristanio . Ma, al termine dell'incontro, l'agente ha confermato anche ai nostri microfoni che, nell'incontro con la dirigenza nerazzurra, si è anche parlato di Alessandro Buongiorno.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, il difensore del Torino piace e non poco all'Inter, tenuto conto del fatto che ci sono stati contatti anche nei giorni scorsi e proprio in giornata c'è stata un'ulteriore richiesta di informazioni subito dopo il summit in tarda mattinata tra il Napoli e l'entourage di Buongiorno. Il club campano, però, non ha ancora chiuso. Ed è per questo che l'Inter ha chiesto tempo a Riso, per valutare se ci siano gli spiragli per un inserimento concreto. Al momento, però, per poter affondare il colpo l'Inter ha necessità di incassare da qualche cessione.