Dopo aver ceduto Colpani alla Fiorentina, il Monza di Adriano Galliani ha iniziato le sue mosse nel reparto offensivo in entrata. E' notizia di queste ore, infatti, che i biancorossi sono pronti a riportare, questa volta a titolo definitivo, Daniel Maldini in Brianza. Ma non è l'unico trasferimento a cui avrebbe pensato il club.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Monza avrebbe intenzione di fare un tentativo per Valentin Carboni, già in squadra nella scorsa stagione in prestito dall'Inter e nel mirino ora dell'Olympique Marsiglia. Secondo Gianluca Di Marzio, l'intenzione del club sarebbe riprendere il talento argentino nuovamente in prestito, per farlo crescere ancora.