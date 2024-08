Il trasferimento all'Inter a parametro zero nella prossima stagione, per Federico Chiesa, diventa uno scenario sempre più concreto

Il trasferimento all'Inter a parametro zero nella prossima stagione, per Federico Chiesa, diventa uno scenario sempre più concreto. E, al momento, secondo quanto riferisce calciomercato.com, anche il più allettante, nella testa del calciatore:

"E' difficile dire oggi cosa ne sarà di Federico Chiesa. Perché lo scenario più allettante per lo stesso calciatore è esattamente ciò che vuole evitare il club. Ossia: perderlo a zero, e magari in direzione Milano. Sarebbe una beffa enorme per la Juve, ma forse pure un'occasione irripetibile per il ragazzo".