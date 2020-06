Conte: “A livello calcistico ci aspetta qualcosa di folle. Crescita importante: due su tutti”

Antonio Conte dopo la partita contro il Napoli, che ha decretato l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia: “Se per cinismo intendiamo la cattiveria potevamo essere molto più cattivi. Abbiamo creato tantissimo e raccolto solo un gol. Bisogna sottolineare che Ospina è stato il migliore in campo, ha fatto interventi incredibili e ha fatto anche assist per il loro gol. Una prestazione fantastica. 5 sostituzioni? Un tipo di situazione che è stata adottata per dare più respiro ai giocatori, visto che ci aspetta qualcosa di folle a livello calcistico. Giocare ogni tre giorni: non stiamo parlando di una cosa normale. Con le sostituzioni puoi dare respiro, puoi correre meno rischi a livello di infortuni e per noi l’importante al di là delle sostituzioni è che i giocatori sappiano cosa fare. Napoli-Juventus? In questo momento mi riesce di pensare a chi vince. C’è amarezza. Complimenti a tutte e due le squadre. C’è un Eriksen diverso da quello che è arrivato. Abbiamo lavorato con un sistema in cui lui può entrare e calarsi nel migliore dei modi. Un giocatore importante, ha fatto bene e sono contento per lui. Sono convinto che continuerà a fare bene. La stagione attuale? Non sta a me valutarla. Credo ci sia stata una crescita importante di tutti i giocatori, due su tutti: Lautaro e Bastoni. Penso che il mio compito è quello di alzare il livello e migliorare i calciatori per essere competitivi. Le vittorie non si raggiungono dall’oggi al domani soprattutto se non vinci da nove anni. Sono molto contento di lavorare con questi ragazzi, credo che sia la strada giusta e che ci porterà a dare soddisfazioni ai nostri tifosi. E che li renderà orgogliosi al di là della sconfitta di stasera. Dobbiamo essere concentrati. Dispiace giocare senza tifosi e pubblico, è una parte essenziale del calcio. Noi dobbiamo adeguarci e giocare come se ci fosse il pubblico”.

(Inter TV)