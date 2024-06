Hakan Calhanoglu può trasformarsi in un romanzo di mercato? Ne è convinto il Corriere della Sera, che parla delle tentazioni del centrocampista turco e della possibilità per l'Inter di realizzare una mostruosa plusvalenza.

"Nel ritiro turco, i media sono certi che l’interista sia più che allettato davanti alla proposta di rientrare in Bundesliga da stella e non più da giocatore emergente, avendo tra l’altro la possibilità di guadagnare 8 milioni più bonus per quattro anni. Marotta e Ausilio restano spettatori della vicenda, sicuri che il Bayern, club con cui intrattengono relazioni diplomatiche eccellenti, non effettuerà sgambetti.