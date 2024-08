Deschamps: “Thuram all’Inter ha fatto il salto. Pavard out? Niente di definitivo”

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Francia Didier Deschamps ha spiegato così le sue convocazioni verso la sfida di Nations League contro l'Italia: “Mi fa piacere giocarci contro, anche se avrei voluto che Spalletti ci concedesse di giocare a Torino. Anche loro si sono fermati presto all'Europeo. Sul momento non ho visto le partite, ma la sto studiando. So che ci saranno molti cambi in rosa, ma l'Italia resta una grande nazione di calcio, al di là delle difficoltà. Thuram? Marcus aveva fatto una grande stagione con l'Inter e un Europeo meno convincente, ma non è per questo che torno indietro rispetto a quel che è in grado di fare.