"Se Buongiorno vorrà aspettare l'Inter, diventerà tutto più difficile per il Napoli. Se sceglierà il Napoli, quello dell'Inter sarà un inserimento tardivo. C'è una cena in corso a Milano, vedremo se darà il via libera al suo procuratore. Se prenderà tempo, vuol dire che potrebbe scegliere l'Inter. L'Inter non ha fatto ancora l'offerta, ha chiesto tempo anche per provare a risolvere la questione De Vrij. Oaktree preferisce fare un investimento più su un giovane alla Buongiorno e non per uno alla Hermoso, che è stato proposto. Buongiorno darà tempo all'Inter oppure no? Lo scopriremo forse stasera"