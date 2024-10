"La chiave dei gol incassati è la solidità. I nerazzurri hanno pagato errori individuali. Pavard, ad esempio, ha giocato un paio di partite così così contro Monza e Inter, salvo poi riscattarsi con la Stella Rossa. Il francese si spinge molto più in avanti rispetto alla stagione scorsa. Benjamin ha giocato sulla stessa linea di Zielinski e Dumfries. Una buona notizia per la fase offensiva, ma non altrettanto per quella difensiva, in quanto l’Inter paga le imbucate lungo le corsie. In Serie A Inzaghi rischia meno, ma subisce di più. Col Toro dovrà trovare una soluzione. Il muro va tenuto alto".