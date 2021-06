Eriksen: “Grazie a tutti, non mollo. Sto bene. Il mondo Inter vicino, commosso”

Il danese è ricoverato in ospedale dopo il malore che gli ha fatto rischiare la vita. Da lì arrivano le parole riportate da La Gazzetta dello Sport

Le sue parole rassicurano. Lo ha raccontato il suo ct, ha spiegato che Eriksenera molto preoccupato per chi gli sta attorno. Per i compagni, per la famiglia. Dalla prima pagina de La Gazzetta dello Sport arrivano le parole del danese ricoverato in ospedale e dimostrano la positività di questo campione che ha rischiato la vita e ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero, lì insieme a lui su quel campo.