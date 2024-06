Finisce agli ottavi di finale il cammino dell'Italia a Euro 2024: gli Azzurri del ct Spalletti perdono 2-0 contro la Svizzera e dicono addio alla competizione. Prestazione da cancellare per Donnarumma e compagni, mai in partita e costantemente in balìa degli avversari, che nel prossim turno affronteranno la vincente di Inghilterra-Slovacchia.

Elvetici padroni del gioco fin dalle prime battute, e al 37' arriva il vantaggio firmato Freuler, bravo a inserirsi centralmente e a mettere la palla in rete da pochi passi. La ripresa si apre come peggio non potrebbe: pochi secondi e Vargas disegna un arcobaleno che non lascia scampo a Donnarumma. Spalletti le prova tutte, inserisce anche Retegui e chiude all'attacco, ma l'Italia non si rende mai pericolosa dalle parti di Sommer, eccezion fatta per un colpo di testa di Schar che sfiora l'autogol.