Ieri Hakan Calhanoglu era a Lecce con l'Inter, ma non era a disposizione di Simone Inzaghi per un problema fisico accusato nelle ore precedenti. Un fastidio muscolare che ha costretto il turco a sottoporsi a esami strumentali già in mattinata, per conoscere l'entità esatta dello stop.

Ecco il verdetto ufficiale dopo i controlli: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", si legge. Niente Atalanta e Genoa per il turco, l'obiettivo è tornare a disposizione per Bologna-Inter del 9 marzo per poi essere al 100% per Atletico-Inter del 13 marzo in Champions League.