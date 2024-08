Tomas Palacios è pronto per diventare un calciatore dell'Inter a tutti gli effetti: il difensore argentino, come testimoniato dalle immaini di Fcinter1908 , è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Malpensa, e vivrà oggi la sua prima giornata italiana.

Il classe 2003 sfrutterà questa domenica per riprendersi dal lungo viaggio e per scoprire passo dopo passo quella che sarà la sua nuova realtà, dopo di che si passerà ai passi formali: domani inizierà il consueto iter che comprende visite mediche e firma sul contratto. L'avventura in maglia nerazzurra di Tomas Palacios sta per cominciare.