FCIN1908 / Inter, nuovo vertice con Tinti stamattina: rinnovo Inzaghi praticamente fatto

È sempre più vicino il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l'Inter: incontro in mattinata con l'agente dell'allenatore

È sempre più vicino il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l'Inter. Come appreso da FCIN1908.it, questa mattina è andato in scena un altro incontro tra i dirigenti nerazzurri e Tullio Tinti, agente dell'allenatore. Il rinnovo è ormai in chiusura, accordo ai dettagli finali. Venerdì dopo la conferenza di Beppe Marotta alle 17 ci sarà proprio quella dell'allenatore nerazzurro, pronto a rinnovare il suo contratto con l'Inter.