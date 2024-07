FCIN1908 / Napoli-Buongiorno, il ds Manna a colloquio con Riso – FOTO

Dopo le parole di oggi all'uscita della sede dell'Inter, il Napoli ha voluto incontrare Giuseppe Riso, procuratore di Alessandro Buongiorno, per fare il punto della situazione e provare a chiudere l'affare per l'arrivo del difensore del Torino, sul quale si sono inseriti i nerazzurri.

Come documentato dalla foto raccolta dall'inviato di FCInter1908.it Daniele Vitiello, infatti, il direttore sportivo azzurro Manna è a colloquio proprio in questi minuti con Giuseppe Riso a Milano. In serata, prima dell'incontro, c'è stata una cena tra lo stesso Riso e Buongiorno, in cui si è fatto il punto e che probabilmente è stata cruciale per il futuro del difensore.