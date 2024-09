L’Italia ribalta la Francia: finisce tre a uno. A segno Dimarco e Frattesi

La Nazionale di Spalletti vince all'esordio in Nations League. I due interisti tra i protagonisti di serata

Un avvio scioccante. Dopo 15 secondi l'Italia di Spalletti era già sotto di un gol. Un erroraccio di Di Lorenzo aveva aperto la strada a Barcola con Donnarumma che ha potuto fare ben poco. Gli Azzurri però non si sono persi d'animo. Al sesto minuto è arrivata una reazione: Frattesi raccoglie una palla lavorata da Pellegrini e Cambiaso e di testa, da pochi passi, prende la traversa in pieno. La palla arriva dalle parte di Retegui che però manda la palla fuori. Serve la mezz'ora per il gol di palleggio. Arriva da Dimarco che sfrutta l'assist di tacco di Tonali, un gran tiro al volo dell'interista che si insacca sul secondo palo. È il gol del pareggio.