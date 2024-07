L'Inter deve prima vendere per poter affondare, poi c'è la questione relativa al processo in Islanda per il giocatore

L'Inter continua a guardare con grande attenzione all'attaccante del Genoa Gudmundsson . Prima bisogna vendere gli elementi dell'attacco in uscita, come Correa o Arnautovic, ma c'è anche un altro ostacolo nella trattativa per l'islandese.

"L’Inter non perde di vista Albert Gudmundsson. L’interesse resta fisso, chiaro, non in discussione, pronto a tornare d’attualità. Ma a oggi inevitabilmente l’affare resta sullo sfondo. L'islandese è il giocatore ritenuto perfetto dall’area sportiva per integrare le caratteristiche della rosa di Inzaghi. Ma c’è un aspetto giudiziario che riguarda l’islandese che va tenuto in considerazione. Nel suo Paese Gudmundsson è stato assolto in primo grado dall’accusa di molestie sessuali la scorsa primavera. Ma la presunta vittima ha fatto ricorso contro la sentenza e dunque in autunno - data ancora da fissare, probabilmente novembre - ci sarà l’appello", scrive La Gazzetta dello Sport.