Inter, annuncio Zhang: Milan Skriniar è fuori dal mercato

Milan Skriniar è fuori dal mercato e resterà all'Inter. L'annuncio è del presidente nerazzurro Steven Zhang, che ha informato il management della decisione, presa alla luce dell'ultima offerta del Psg. I francesi hanno offerto 50 milioni di euro più bonus, cifra giudicata non soddisfacente dalla proprietà nerazzurra.

Per questo, Zhang ha informato il management che Milan Skriniar è definitivamente fuori dal mercato. La notizia arriva direttamente da San Siro, dove il presidente è arrivato per assistere alla rifinitura pre Inter-Spezia. A questo punto, verranno ripresi i discorsi relativi al rinnovo, con l'intenzione di adeguare il contratto di Skriniar ai big della rosa, in particolare Lautaro e Brozovic.