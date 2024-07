Il calciatore nerazzurro, impegnato in Copa America col Canada, stava preparando la sfida con il Venezuela e si è fatto male in allenamento

Il calciatore dell'Inter è stato portato in ospedale in ambulanza e secondo le prime indiscrezioni si tratta di un infortunio molto serio. Lo staff medico della Nazionale ha subito contattato il club nerazzurro per avvisare dell'accaduto. Per il calciatore, da quanto raccolto da FCINTER1908.IT, si tratta di un problema alla tibia e per lui si parla di 4-5 mesi di stop.