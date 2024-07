I nerazzurri, campioni d'Italia in carica, aprono e chiudono la stagione in trasferta: si comincia con il Genoa, ultima a Como

La Lega Serie A ha appena pubblicato il calendario completo della stagione 2024/25. L'Inter, campione d'Italia in carica, aprirà e chiuderà il prossimo campionato in trasferta: si comincia a Genova contro il Genoa e si termina sul campo del Como. Il derby di andata si giocherà alla quinta giornata, quello di ritorno alla ventitreesima. Appuntamento al nono turno per Inter-Juventus, subito dopo la sfida esterna contro la Roma. Il girone di andata termina in casa contro il Bologna, quello di ritorno si apre a Venezia. Da segnalare il trittico dalla 23 alla 25: Milan, Fiorentina, Juventus.