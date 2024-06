"Per il momento è un’idea. Non ci sono stati passi ufficiali da parte dell’Atalanta con l’Inter. Solo qualche passaggio informale anche con chi sta vicino al giocatore per capire i numeri e un’eventuale disponibilità. L’Atalanta in questi giorni sta definendo il riscatto con il Milan per De Ketelaere e in attesa di chiudere il discorso per il belga monitora anche altre situazioni similari. Un modo per restare sul pezzo in caso di cambio di scenario. Perché CDK resta la prima scelta, ma con il Milan bisogna ancora sedersi per definire bonus, commissioni e percentuale di futura rivendita. Ecco perché Carboni è un canale che l’Atalanta tiene aperto. Carboni piace a tanti e ora si inserisce anche un club che da sempre sa valorizzare i giovani e ora ha pure la potenza economica per accontentare la richiesta interista che valuta il ragazzo 30 milioni".