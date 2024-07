Inter, come cambia la difesa nel 2025? C’è già un nome nella lista di Ausilio

"Un tema delicato, in vista dell’estate 2025, è senz’altro la difesa. Come ricordato, infatti, sia De Vrij sia Acerbi sono in scadenza, al pari di Darmian. Per i primi due, l’Inter si è tenuta un’opzione per il rinnovo. Per il terzo, qualora venisse deciso di proseguire il rapporto, non ci saranno problemi. In ogni caso molto dipenderà dall’andamento della stagione che sta per cominciare, in particolare dal punto di vista fisico. Difficile credere ad una conferma di entrambi i centrali. Non a caso l’Inter ha messo da tempo gli occhi sull’udinese Bijol. Se non dovesse lasciare subito il Friuli, sarà certamente un obiettivo".