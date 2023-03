Il Times – Conte vuole tornare in Serie A: contatto informale con l’Inter

L'ex allenatore nerazzurro starebbe seriamente considerando l'idea di lasciare il Tottenham per rientrare in Italia

Daniele Vitiello

Antonio Conte è tornato in sella al Tottenham Hotspur dopo quasi tre settimane in Italia per riprendersi dall'asportazione della cistifellea. "Una pausa che ha rafforzato la sua volontà di tornare in patria a fine stagione", scrive il Times oggi.

Ovviamente l'allenatore ex Inter e Juventus è focalizzato sul campo. La gara col Milan mette in palio un passaggio del turno che da quelle parti sembra ancora piuttosto alla portata. Del futuro si parlerà più avanti. Ma i risultati avranno comunque il loro peso: "Se il Tottenham dovesse essere eliminato dall'Europa, aumenteranno le possibilità che Conte e il club si separino prima della scadenza del suo contratto alla fine della stagione. Gli Spurs hanno la possibilità di prolungare di un anno il suo attuale contratto, ma il 53enne ha detto che rimarrà in carica la prossima stagione solo se sarà felice, e si prevede che tornerà in Italia quest'estate", si legge nel focus del quotidiano inglese.

Insomma, al di là della legittima ambizione, a fare la differenza potrebbe essere la voglia di tornare a casa. Conte da quando è a Londra vive in hotel e più volte ha sottolineato la mancanza della sua famiglia, che comunque prova a raggiungerlo più possibile.

Inter, contatto informale con Conte — Dove potrebbe, dunque, finire la prossima stagione? Il Times fa il punto della situazione: "L'Inter, che ha guidato allo scudetto nel 2021, si è informata in modo informale sulla sua posizione. Potrebbe esserci interesse da parte della Roma se José Mourinho se ne andasse con un anno dalla fine del suo contratto, come ipotizzato in Italia. Il Milan era interessato a Conte nel 2017, ma è probabile che sia troppo esigente per loro se dovessero separarsi da Stefano Pioli, finito sotto pressione con il club quinto in Serie A dopo la sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina sabato. La Juventus avrebbe voluto riprendere Conte, ma è immersa in uno scandalo finanziario che renderebbe improbabile un ritorno".