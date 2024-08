L'Inter di Simone Inzaghi ha concluso l'allenamento mattutino in preparazione della partita di San Siro di venerdì sera contro l'Atalanta, il primo big match del campionato dei nerazzurri. Secondo quanto riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, de Vrij è finalmente recuperato, tanto che il difensore olandese ha svolto tutto l'allenamento in gruppo con i compagni. Discorso diverso per Lautaro che, pur avendo lavorato sul campo, si è allenato a parte e per la sfida contro i bergamaschi dovrebbe in panchina. Scrive Barzaghi: