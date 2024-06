C'è un nome nuovo seguito dall'Inter per la fascia qualora Dumfries dovesse lasciare: l'olandese non ha trovato l'accordo per il rinnovo

Matteo Pifferi Redattore 2 giugno 2024 (modifica il 2 giugno 2024 | 18:31)

Come dichiarato anche da Marotta, l'idea dell'Inter è di mantenere l'attuale rosa in toto, salvo puntellarla nei ruoli che lasceranno scoperti i giocatori in scadenza di contratto. Come sottolinea Sport Mediaset, c'è un solo giocatore, tra i titolari, che potrebbe lasciare Milano in questa finestra di mercato ormai alle porte: si tratta di Denzel Dumfries.

L'olandese non ha ancora trovato l'accordo con la dirigenza per il rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2025. Per questo è probabile il suo addio. In caso di partenza - riporta sempre Sport Mediaset - c'è un nome che piace tanto a Simone Inzaghi: si tratta di Emil Holm, esterno svedese classe 2000 dello Spezia che quest'anno ha giocato nell'Atalanta in prestito dal club ligure.