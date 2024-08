Dopo l'esordio in campionato in trasferta a Genova, l'Inter si appresta a inaugurare ufficialmente la stagione anche a San Siro

Dopo l'esordio in campionato in trasferta a Genova, l'Inter si appresta a inaugurare ufficialmente la stagione anche a San Siro. Sabato sera, infatti, al Meazza arriva il Lecce.

E, come riferisce la Gazzetta dello Sport, a Milano è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Si legge sulla rosea:

"A San Siro si prospetta l'accoglienza delle grandi occasioni. Il popolo interista infatti spinge per il riscatto dopo il pari maturato a Genova e si riverserà in massa al Meazza, dove è previsto il tutto esaurito. Al momento, infatti, sono già 65 mila i tagliandi venduti, con gli ultimi che sono destinati ad essere assegnati nelle prossime ore. Un segnale forte, per la prima partita interna della stagione".