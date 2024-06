Inter, deciso il futuro di Klaassen: la verità sull’opzione di rinnovo

L’Inter ha deciso di non attivarla, con il calciatore che ora è sul mercato e può firmare a parametro zero con un altro club.

Sulle sue tracce ci sono diversi club di Serie A, che stanno valutando la possibilità di accaparrarsi l’olandese ex Ajax.

Dal canto suo, Davy Klaaassen ha aperto alla possibilità di restare in Italia e militare in un’altra società di Serie A.

Il classe 1993 olandese, scuola Ajax, ha totalizzato in questa stagione 18 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell’Inter, per un totale di poco più di 300 minuti in campo.