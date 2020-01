Repubblica – Inter prepara la grande risposta. Non solo Eriksen, in Uk gira un altro super nome

“Il Milan è pronto ad accogliere Zlatan Ibrahimovic e si avvicina sempre più a Todibo. Dejan Kulusevski giovedì sosterrà le visite mediche con la Juve.

L’Inter quindi prepara la grane risposta: in attesa di definire l’operazione Vidal con il Barcellona, i nerazzurri guardano alla Premier League. Dall’Inghilterra viene segnalato un forte pressing per Christian Eriksen: il danese classe 1992 è in scadenza di contratto con il Tottenham nel giugno 2020 ma la sua intenzione sarebbe quella di lasciare gli Spurs già nel mercato di gennaio dopo il rifiuto di un ricco rinnovo (10-12 milioni).

Inter sulle tracce anche di Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal, oltre che su Olivier Giroud del Chelsea. Sul fronte uscite, il Flamengo avrebbe offerto 16 milioni di euro per l’80% del cartellino di Gabigol”.

Così Repubblica aggiorna la situazione circa le voci di mercato che riguardano l’Inter, tra obiettivi per gennaio e grandi sogni per giugno.