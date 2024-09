Inter imbavaglia il City, Barella si prende il mondo. Trappolone Milan: c’è un rischio enorme

Perché in Brianza abbiamo visto un’Inter stanca, in difficoltà atletica mentre tre giorni dopo a Manchester abbiamo rivisto la vera Inter. Quella della finale di Champions di due anni fa, quella che ha stradominato lo scorso campionato. Una partita nella quale i ragazzi hanno saputo tener testa ad Haaland e compagni sfiorando anche l’impresa contro una squadra che non perde dal 2018 in casa ( certo si poteva anche perdere) e che, sempre in Champions, ne ha vinte 28 e pareggiate 3 con l’ultimo di mercoledì. E che ha sempre fatto almeno un gol: per risalire all’ultima partita in cui il City non ha fatto gol in casa in Champions bisogna risalire al 9 marzo del 22.