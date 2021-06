Inter, Inzaghi ha chiamato Vecino. Solo una proposta può cambiare il suo futuro

L'aggiornamento sulle sorti del centrocampista che potrebbe finalmente trovare continuità in nerazzurro

L'esperienza di Matias Vecino all'Inter è stata piena di alti e bassi. Ora però sembra giunto il momento giusto per giungere alla continuità inseguita a lungo. Il centrocampista si è messo alle spalle i problemi fisici ed ha incassato il placet di Simone Inzaghi.

La Gazzetta dello Sport spiega: "Ora che la tenuta fisica del 29enne di Canelones è comprovata anche dalla partecipazione alla Coppa America con l’Uruguay, le valutazioni su di lui sono cambiate. Ancor prima dell’infortunio di Eriksen, giocatore che peraltro ha caratteristiche molto diverse da Vecino, Inzaghi aveva chiamato l’uruguagio spiegandogli che faceva affidamento su di lui per la prossima stagione. Non potendo più contare su Milinkovic - proprio il giocatore sulla cui testa Matias salta in quel famoso Lazio-Inter -, Simone ha comunque bisogno di una mezzala di chili, centimetri ed esperienza nei big match. Le strade del mercato sono infinite - se il Napoli di Spalletti facesse l’offerta giusta tutto potrebbe cambiare -, ma la sensazione è che Inzaghi si ricordi bene che Vecino fa rima con Champions".